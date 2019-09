Attenzione alta sul “blue whale”: convegno in Regione

Resta alta l’attenzione delle istituzioni sul Blue Whale, il pericoloso fenomeno nato sul web in Russia, che spingerebbe i giovani al suicidio. Se ne parlerà domani, mercoledì 25 settembre (ore 9.30-13.30), a Palazzo Pirelli (sala Giò Ponti, via F. Filzi, 22 – Milano) in un convegno “Blue Whale, e la tutela del minore“, organizzato dal Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza, Massimo Pagani, in collaborazione con l’Osservatorio Violenza e Suicidio.

Obiettivo dell’incontro fare chiarezza sulla portata del “Blue Whale”, in un confronto multidisciplinare, tecnico e culturale, con magistrati, avvocati, psicologi e criminologi.

Oltre al Presidente dell’ l’Osservatorio Violenza e Suicidio, Stefano Callipo, saranno infatti numerosi i relatori tra cui la Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Elisabetta Aldrovandi, la giornalista di Rai2, Valentina Noseda, il Presidente dell’ Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, l’avvocato Gian Ettore Gassani ed altri esperti.