Autismo e aspetti pediatrici: primo incontro per parlare di benessere e autonomia

Autismo e integrazione di aspetti biologici e psicoeducativi .

È il tema dell’incontro che ci sarà venerdì 27 settembre presso la sala Polivalente RSD Monsignor Pogliani in via Pascoli 15 a Cocquio Treviso.

Si tratta di un incontro aperto alle famiglie del Blulab ma anche a medici, psicologi ed educatori.

Relatori del pomeriggio saranno le dott.sse Cristina Panisi, Francesca Mancadori, Cristina Finazzi: « È una prima proposta di pomeriggi a tema che ci auguriamo possano contribuire al “cambio di sguardo” non solamente sulla complessità dell’autismo, ma sulle opportunità che possiamo già mettere in campo nei nostri singoli compiti e specificità» spiegano gli organizzatori di Blulab, Spazio Blu insieme alla Fondazione Sacra Famiglia.



BluLab è nato dall’esigenza di offrire alle famiglie dei bambini con autismo un servizio di presa in carico globale. L’intervento psicoeducativo cognitivo-comportamentale,

coordinato dal prof Lucio Moderato e dalla dott.ssa Francesca Mancadori (Modello Superability,) è stato affiancato da periodiche valutazioni pediatriche (dott.ssa Cristina Panisi).

Come per tutti, anche per le persone con autismo la sinergia tra gli aspetti biologici e psicoeducativi costituisce la premessa per il raggiungimento del massimo livello di benessere ed autonomia possibili. Le frequenti condizioni mediche associate all’autismo (comorbidità) – in particolare, allergia, disturbi gastrointestinali, disturbi del sonno, epilessia – oltre a richiedere terapia specifica, possono contribuire in modo rilevante al disturbo comportamentale. Pertanto, la competenza nella gestione di tali condizioni è il presupposto per appropriate analisi funzionali del comportamento, e dunque per un più efficace intervento educativo.

Dal momento che si tratta di temi ancora poco trattati nella formazione professionale e circa i quali le famiglie riferiscono spesso di avere idee piuttosto confuse, BluLab propone una serie di incontri dedicati agli aspetti biologici dell’autismo.

Il primo incontro, venerdì 27 settembre, tratterà delle modalità di svolgimento delle valutazioni pediatriche, degli accertamenti consigliati in base all’opportunità clinica e

degli strumenti di valutazione proposti in stretta collaborazione con il team educativo. Inoltre, verranno fornite informazioni sui possibili interventi biologici descritti in letteratura e sull’importanza di ponderare le indicazioni di tali interventi, evitando autogestioni non prive di rischi.

L’incontro sarà occasione per rispondere ai quesiti dei familiari e dei professionisti presenti. Inoltre verrà valutata la possibilità di collaborazioni di ricerca nel campo dei disturbi del neurosviluppo.

L’invito ai “pomeriggi BLULAB” è gratuito, aperto a tutti, fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: segreteria@spaziobluonlus.it