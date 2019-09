BullOut: aspetti legali e psicologici di bullismo e cyberbullismo

Una serata di BullOut per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo è in programma per la serata di venerdì 20 settembre alle ore 20.30 nella sala consiliare del Comune di Cantello.

“Bullismo e cyberbullismo: conoscere i rischi per proteggere i figli” è il titolo dell’incontro aperto a genitori, che si propone di affrontare il tema sia dal punto di vista psicologico e pedagogico-educativo, sia sotto il profilo legale in merito ai rischi e alle conseguenze.

Relatrici della serata saranno quindi la psicologa e psicoterapeuta Cristina Mastronardi e l’avvocato Lidia Maria Muser. La prima, che coordina diversi progetti di prevenzione, approfondirà il ruolo del trauma in questi fenomeni, con particolare attenzione anche ai rischi connessi alle nuove tecnologie. All’avvocato Muser invece il compito di spiegare le responsabilità legali di bullismo e cyberbullismo.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.

La sala consiliare del Comune di Cantello è in piazza Monte Grappa 1.