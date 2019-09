Camion perde la ruspa e schiaccia un pick up

Il camion perde il carico e la ruspa che trasportava si ribalta sopra un pick up che transitava proprio in quel momento, schiacciandolo. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, lungo l’A8, all’altezza della diramazione verso l’A4, in direzione Venezia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Milano e i soccoritori di Areu per liberare e soccorrere la persona a bordo del furgone schiacciato. L’automobilista sembrerebbe aver riportato ferite non gravi. Sul tratto si sono formate lunghe code.