Carolina Stramare è Miss Italia 2019

20 anni, vive a Vigevano (PV) con i nonni materni, alta 1,79 m, mora, occhi verdi che non si scordano, Carolina è diplomata al liceo linguistico e frequenta un corso di formazione grafica e progettistica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo. Lavora da circa tre anni come modella e pratica equitazione a livello agonistico.

Ma non è tutto. Oltre a vincere l’ottantesima edizione del concorso che per l’occasione è tornato su Rai1, questa bellezza ha riportato la corona in Lombardia dopo ben 29 anni.

Infatti l’ultima reginetta d’Italia lombarda è stata Rosangela Bessi, la bergamasca che nel 1990 ha vinto il concorso di bellezza più importante d’Italia. Ripescata dalla giuria in sala presieduta da Gina Lollobrigida, nella fase finale della diretta tv, Carolina è riuscita a vincere il televoto sbaragliando le altre due finaliste: Serena Petralia, 20 anni, siciliana di Taormina, e Sevmi Fernando, 20 anni, di Padova.

Grande emozione anche per l’agente regionale della Lombardia Alessandra Riva, che nel 2002 vinse il titolo Miss Lombardia col quale partecipò alla finale di Miss Italia a Salsomaggiore vinta da Eleonora Pedron.

Ben 6 infatti sono state le ragazze lombarde che hanno gareggiato durante la fase finale del concorso, oltre a Carolina: Iryna Nicoli di Lanzo d’Intelvi e vincitrice del titolo nazionale satellite Miss Miluna by Miss Italia, Martina Pagani, comasca di Beregazzo con Figliaro, Mariagrazia Donadoni, orobica di Caprino Bergamasco e le milanesi Sofia Plescia, di Milano (zona Porta Genova) e Alessia Pasqualon, di Cassina de’ Pecchi.