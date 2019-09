Conto alla rovescia per il Palio delle botti

Tutto pronto alle Motte, quartiere luinese, per il Palio delle Botti in programma per domenica prossima a partire dalle 15.30, tra le strade che si snodano nel verde smeraldo delle vallate.

«Faccio anche quest’anno i complimenti agli organizzatori per questo evento che oramai è entrato a fare parte del cartellone autunnale luinese. – dichiara il vice sindaco Alessandro Casali – Di anno in anno, il Palio è sempre più conosciuto e attrae molto pubblico nelle nostre valli, dove un tempo in questo periodo si vendemmiava. Il merito del successo è sicuramente di tutti coloro che hanno creduto in questa iniziativa, soprattutto Marco Carassini che ne è l’ideatore».

La manifestazione avrà luogo domenica 15 settembre, ma gli appuntamenti sono molteplici a partire da sabato 14 settembre, quando alle 18 avrà inizio la festa con la presentazione delle squadre, l’apertura dello stand gastronomico e alle 21.00 la musica live con “I Trafficanti” Teo, Polli e Fabio.

Domenica l’appuntamento è per il pranzo. Il pomeriggio entra nel vivo della gara: alle 14 al campo sportivo della frazione sì terrà la corsa dei paggi per decretare la griglia di partenza e alle 15.30 avrà inizio la gara. A seguire, un momento di aggregazione conclusivo con cena, premiazioni alle 20.30 e musica dal vivo. Durante la manifestazione si aderirà alla raccolta fondi per sostenere Andrea Rossi nell’affrontare la sua malattia.