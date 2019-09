A Cuvio nasce il Laboratorio dell’anima

Alle pendici del Campo dei Fiori, a Cuvio piccolo paese tra i più antichi della Valcuvia, punto di passaggio tra Luino e Laveno, e immerso nel verde della Natura più rigogliosa, GaEle ha scelto quale propria sede artistica un’antica dimora nel centro storico e risalente al XIII secolo, tra muri e selciati in pietra.

Già nel 2010 Elena Danelli e Gaetano Blaiotta uniscono la loro passione per l’arte e gli incontri, cominciando a realizzare le prime Edizioni completamente fatte a mano, (sfogliabili – per quanto riguarda i primi sei anni dal 2012 al 2017 in un libro online al link https://issuu.com/elenadanelli/docs/catalogogaele2012-17) creando occasioni di cultura e dando la possibilità di realizzare sogni stampati con torchi calcografici, vecchie macchine tipografiche o comunque dando alla luce qualcosa di unico che nasce da materiali obsoleti e dai quali non ci si aspetta più nulla.

Questo nostro cimentarci ancora con strumenti che danno tempo all’uomo, con il loro tempo lento, restituisce un valore forse dimenticato ma tutt’ora esistente, che è quello della manualità e operosità umana.

Nella giornata del 28 settembre 2019 il grande portone di larice si spalancherà, ospitando amici, artisti, appassionati, in una giornata dedicata alla poesia e all’arte.

Associazione GaEle non è nuova a situazioni del genere, e mai come ora desideriamo creare un luogo espositivo e completamente rinnovato per nuove idee.

Nella giornata, pittori, scultori, poeti, musicisti, fotografi porteranno il loro contributo in una mostra che si tramuterà in festa, con musica, immagini e parole in una grande Collettiva.

Inaugurazione del Laboratorio e della PiccolaGalleriaDelDisegno a Cuvio, via XXV Aprile n. 22

Sabato 28 Settembre 2019 alle ore 16,00