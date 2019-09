Definiti i criteri per il bando a sostegno di cori e bande lombarde

La Giunta Regionale della Lombardia ha approvato i criteri per il bando a sostegno di formazioni bandistiche e cori della Lombardia, dando seguito a un ordine del giorno proposto dalla Vice Presidente del Consiglio Francesca Brianza, che destina a tale scopo 240 mila euro di risorse dell’avanzo di amministrazione del Consiglio Regionale del 2018.

“Una bellissima giornata questa per la musica, la cultura e la tradizione della nostra regione – commenta Brianza -. La Lombardia vanta oltre 300 bande musicali ed oltre 370 cori. Realtà molto preziose per i nostri territori ma che a volte, purtroppo, rischiano di esaurirsi per mancanza di risorse. Oltre a questo si aggiunge oggigiorno la difficoltà di avvicinare le nuove generazioni allo studio di uno strumento musicale o alla pratica vocale perché distratte da molteplici atre attività. Con le risorse messe a disposizione – precisa – sarà possibile acquistare strumenti musicali, divise, partiture, allestimenti, che permetteranno di tenere vivi questi corpi musicali e alimentare un patrimonio irrinunciabile per la nostra Lombardia”.

Il bando prevede un cofinanziamento per un importo pari all’80 % delle spese sostenute e comunque non superiore ai 4 mila euro.