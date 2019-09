Devil dove sei?

Verso le 13 di domenica 22 settembre è scappato Devil, manto marrone tigrato con una macchia bianca sul petto, il nostro cane di famiglia. È un cane anziano di più di 10 anni. Si trovava in via Giacomo Bianchi a Tradate ed è stato visto dirigersi verso il fontanile. Se qualcuno lo vedesse per favore contatti i numeri:

Gisella: 3473501217

Melania: 3921865902

Erik: 3923238404

È microchippato e sono già state contattate le forze dell’ordine.