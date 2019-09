Fabio Passera nuovo presidente dell’Autorità di Bacino

L’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese ha nuovo presidente e Cda dalla serata di ieri.

I nuovo vertici sono stati eletti nel corso dell’assemblea di martedì 24 settembre svoltasi in municipio a Varese, ed entrambe le votazioni si sono svolte all’unanimità.

Presidente è Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: Valeria Baietti – Angera; Graziella Broggini – Biandronno; Alessandro Ceron – Sesto Calende; Luigi Paglia – Laveno Mombello

Si tratta di figure nuove rispetto alla precedente governance dell’Autorità.

Presidente e CdA dureranno in carica 5 anni. Fabio Passera succede a Federico Caldesio di Laveno Mombello.

34 sono i Comuni aderenti: 17 del Lago Maggiore; 5 del Lago di Comabbio:3 del Lago di Monate 9 del Lago di Varese

«Sono davvero grato per la fiducia accordatami dai colleghi sindaci, una gratificazione dopo tanti anni spesi a servizio della mia Comunità – ha commentato Fabio Passera – . Intanto un doveroso riconoscimento a chi ci ha preceduto in questo compito, dall’avv. Caldesio a tutto il CdA uscente. Ritengo centrale il ruolo dei laghi della nostra Provincia e sono convinto sia sempre più necessario puntare in questa direzione, pensando ai tanti tempi che si intersecano».

«Dal turismo all’ambiente, dalle attività produttive al tempo libero, senza dimenticare che gran parte del valore del territorio in cui viviamo ha proprio nel Lago la sua risorsa più importante. Lo posso dire dopo tanti anni da Sindaco di un Comune affacciato sul Verbano, cha ha sempre fatto i conti con una realtà tanto composita così vicino alla Svizzera e dirimpettaio della sponda piemontese», ha concluso il nuovo presidente.

COS’E’

L’Autorità di bacino lacuale è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nel bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, di cui all’art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012, ha in particolare come scopo:

la gestione associata delle funzioni conferite ai Comuni in materia di demanio della navigazione interna dalla Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la realizzazione del programma di valorizzazione del demanio lacuale;

la gestione di tutte le iniziative utili a favorire un’amministrazione di bacino lacuale delle problematiche legate al demanio lacuale e della navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea;

la gestione del servizio di navigazione di linea e non di linea a richiesta degli Enti associati e della Regione;

la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali, comprese le aree circostanti, con particolare riferimento allo sviluppo turistico ed economico nel rispetto dell’ambiente;

la rappresentanza e la difesa degli interessi degli Enti associati nella definizione dei livelli idrici e dei diritti demaniali;

la gestione ed il coordinamento, a richiesta degli Enti associati o di altri enti, delle attività necessarie al risanamento delle acque dei bacini lacuali;

la gestione di altre attività, anche per affidamento degli Enti partecipanti o di altri enti che abbiano relazione o attinenza con lo scopo sociale;

la vigilanza, nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 4, comma a), della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012.

L’Autorità, per i comuni associati, attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 e rilascia il preventivo parere che i comuni eventualmente non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione di tali interventi.