Incidente stradale in zona industriale, si muove la macchina dei soccorsi

Sirene spiegate in via Baden Powell, nella zona industriale di Busto, dove poco dopo le 19 di martedì 24 settembre è scattato l’allarme per un incidente stradale che, secondo le prime informazioni, ha coinvolto due persone.

Ingente il dispiegamento della macchina dei soccorsi che si è recato sul posto con i vigili del fuoco, due ambulanze della Croce rossa di Busto e di Legnano, un’automedica e i vigili urbani di Busto Arsizio.

(Seguono informazioni)