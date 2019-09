Javorcic predica concentrazione: “Pro Patria, attenta alla Pianese”

Dopo la bella vittoria “corsara” a Siena, la Pro Patria torna tra le mura amiche dello “Speroni” per il primo turno infrasettimanale della stagione in programma mercoledì 25 settembre a partire dalle ore 18,30.

Ospiti i bianconeri della Pianese, squadra toscana al primo anno in assoluto in Serie C che ha già trovato due vittorie (in uno dei tanti derby toscani contro l’Arezzo e contro la Giana Erminio) le quali, aggiunte ad un pareggio (Albinoleffe) e a due sconfitte (Pro Vercelli ed Alessandria), fanno registrare 7 punti in classifica, uno in più dei tigrotti. Alla vigilia, oltre a presentare la nuova terza maglia (foto in alto), la Pro si presenta un po’ a ranghi ristretti: fuori dai convocati Mangano, Palesi, Fietta, Pedone e Mastroianni, tutti per problemi di diversa entità.

Anche per questa ragione, secondo Javorcic quella di domani sarà una partita complicata: «La Pianese nasconde tante insidie: sono organizzati, sanno giocare insieme e hanno fatto benissimo fino ad adesso, pur avendo usato due sistemi di gioco differenti. Anche nell’ultima partita contro l’Alessandria hanno dimostrato di saper tenere un equilibrio. Servirà concentrazione, servirà una prestazione che replichi quella di domenica per fare risultato».

Si torna mentalmente a Siena, dove i tigrotti sono riusciti a strappare una vittoria che non arrivava da più di 70 anni: «E’ una grande soddisfazione soprattutto per i tifosi, e anche noi ci sentiamo un po’ orgogliosi di aver scritto questa pagina di storia biancoblù. È stata una partita dispendiosa sia fisicamente che emotivamente, ma già sul pullman al ritorno abbiamo iniziato a mettere giù i piani per affrontare l’infrasettimanale. Qualche cambio lo farò sicuramente per dare respiro a chi ha giocato sempre, anche se devo ancora valutare bene visto gli infortuni soprattutto a centrocampo». Infine Javorcic spende due parole sull’eroe di Siena, Aristidi Kolaj: «E’ un ragazzo che si è inserito molto bene nel gruppo, è serio, lavoratore, e ha caratteristiche che completano il nostro parco attaccanti. Ha comunque un bel percorso da fare, l’inizio è positivissimo ma aspetterei a caricarlo troppo».

LA PARTITA IN #DIRETTAVN

Come di consueto, la partita dello “Speroni” sarà raccontata azione per azione con un liveblog dal nostro giornale. Alla diretta, che è già disponibile CLICCANDO QUI, possono partecipare anche i lettori o scrivendo nello spazio commenti oppure utilizzando gli hashtag #direttavn o #propatriapianese su Twitter o Instagram.