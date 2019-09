Jeep Compass, SUV sportivo compatto per una scelta di personalità

All’interno del vasto e diversificato ventaglio di Jeep, la Compass acquisisce un risalto di rilievo, forte di una lunga serie di elementi di pregio che le conferiscono una particolare preferenza da parte degli automobilisti.

Selezionabile di nuova immatricolazione, o usata grazie a un mercato secondario piuttosto dinamico, la Jeep Compass è certamente un veicolo da tenere in stretta considerazione quando si tratta di cambiare auto. La concessionaria di auto usate può in tal senso costituire un luogo privilegiato per poter far proprio tale veicolo: scopriamo insieme il perché.

Le caratteristiche della Jeep Compass

Esterni e interni al top per questo veicolo Jeep

SUV compatto per giungere qualsiasi destinazione

Difficile trovare un punto di vantaggio da cui iniziare a commentare le caratteristiche di merito della Jeep Compass, caratterizzata per degli esterni molto seducenti, un design aerodinamico, un tetto molto elegante e una complessiva linea che rende il mezzo immediatamente riconoscibile. A proposito di riconoscibilità, la stessa caratteristica sembra essere ben protratta anche negli interni, contraddistinti per materiali di altissima qualità e per una tecnologia all’avanguardia, in grado di apprezzare l’abitacolo della Jeep Compass in maniera elevatissima, rendendo l’esperienza di guida davvero indimenticabile.

Per quanto attiene poi le prestazioni, le performance della Jeep Compass non temono alcun confronto, grazie a una motorizzazione sportiva. Sul mercato è possibile selezionare motorizzazioni benzina e diesel, godendo pur sempre di prestazioni off-road tipiche di Jeep, arricchite da due avanzati sistemi 4X4 a gestione permanente della coppia.

Scegliere Jeep Compass dal concessionario: ecco perché!

Il concessionario come supporto per la propria scelta

Garanzia e assistenza per una maggiore consapevolezza

Introdotte le principali caratteristiche della splendida Jeep Compass, risulta essere di facile intuizione il motivo per cui, per la scelta di un tal veicolo usato, convenga ricorrere alle sapienti proposte di un concessionario, piuttosto che cercare la sorte con una trattativa privata che, soprattutto per chi non ha sufficiente esperienza in termini di valutazione di un’automobile, potrebbe tramutarsi in un percorso ad ostacoli.

Scegliere una Jeep Compass attraverso un concessionario professionista permetterà a chi si sta avvicinando a tale opzione di poterla effettuare in compagnia del sostegno di un operatore che fa questo di mestiere, e che potrà dunque rassicurare il proprio cliente sulle qualità e sulle effettive caratteristiche del mezzo che si sta valutando.

Non solo. Scegliere una Jeep Compass attraverso un concessionario significa anche aggiudicarsi una garanzia minima di 12 mesi, e la possibilità di poter ricorrere a un’assistenza qualificata post vendita che consentirà all’automobilista alla guida di questo veicolo Jeep di poterne fruire con ancora maggiore serenità.

A ciò si aggiunga anche il fatto che il concessionario sbrigherà per voi tutte le pratiche amministrative e burocratiche sottostanti il passaggio di proprietà, liberandovi di tanto tempo utile, e sollevandovi da possibili errori che potrebbero sorgere nell’effettuazione di tali procedure. Insomma, tanti benefici a portata di mano, che dovrebbero orientare tale scelta presso un concessionario, piuttosto che mediante una trattativa svolta completamente tra privati.