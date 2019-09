La Cgil in piazza con i ragazzi di Fridays for future

«Venerdì 27 settembre saremo in piazza per manifestare insieme agli studenti. Senza bandiere e striscioni, come chiedono gli organizzatori, ma con una folta delegazione Cgil». Il segretario provinciale della Cgil di Varese, Umberto Colombo, ribadisce la partecipazione convinta al terzo sciopero globale per il clima.

«Difendere l’ambiente – continua Colombo – significa lavoro di qualità, implica un modo diverso di produrre e lavorare. Un obiettivo che il sindacato condivide con i ragazzi di Fridays for future».

Nella recente visita all’Onu, Greta Thunberg, la ragazza svedese che ha dato vita a questo movimento giovanile, ha tenuto un discorso accorato ai potenti della terra. Coloro che non concordano con le sue proposte e i suoi appelli tendono più a concentrarsi sulla sua persona, generando una quantità enorme di fake e disinformazione, che non sui temi proposti dal movimento, ormai suffragati dalla realtà oltre che dalla scienza.

«Quella contro i cambiamenti – conclude Colombo – è una battaglia lunga e difficile che si deve combattere tutti insieme. Per questo Cgil Varese sarà venerdì in piazza insieme a studenti, lavoratori e pensionati».