La consulta giovanile prepara il suo evento

Si è riunita nella serata di mercoledì 18 settembre la Consulta Giovanile di Varese: all’ordine del giorno, la creazione di una giornata delle associazioni.

«La voglia dei ragazzi di fare qualcosa è grande, tutti si aspettano di poter fare un grande evento in cui

ognuno possa dire la propria – ha spiegato Roberta Varani, presidente della Consulta Giovanile. – Le idee sono tante e durante la seduta abbiamo analizzato tutte le possibilità».

Il prossimo passo sarà «Sottoporre la nostra bozza all’assessorato competente per riuscire ad ottenere le risorse ed i materiali necessari, in maniera tale da garantire a tutti un livello minimo di sostegno – continua Roberta Varani – Ovviamente, i tempi sono stretti per questa giornata che sarà la prima di tante attività concrete sul territorio comunale. Per questo motivo, fin da subito invitiamo la cittadinanza a sostenere la Consulta seguendoci e parlando dell’evento con più persone possibili. Questo evento è il nostro “noi ci siamo” per la città, e siamo sicuri che la città ci sarà per noi”»