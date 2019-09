Tanti sentimenti, in parte contrastanti, entrano in gioco al memento delle prime separazioni tra la mamma e il suo bambino. L’associazione “Mamme in cerchio” propone un incontro sul tema per la mattina di venerdì 27 settembre dalle ore 10 con la psicologa, psicoterapeuta e mamma Laura Pavan.

“La mamma, il bambino e le prime separazioni” il titolo dell’incontro che vuole puntare l’accento sull’unicità di ogni esperienza. Perché unici sono i bambini, le loro mamme e le storie di ciascuno, come differenti sono i primissimi distacchi, magari brevi e per piccole commissioni, fino al rientro al lavoro che porta la mamma a stare buona parte della giornata lontana dal piccolo.

Che si tratti dell’inserimento al nido o alla scuola dell’infanzia oppure dell’affidamento ai nonni o alla baby sitter, l’incontro sarà l’occasione per raccontarsi e confrontarsi con l’esperta, nel cerchio delle mamme.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

L’associazione mamme in cerchio è in via Volta 44, ad Azzate.

Per maggiori informazioni www.mammeincerchio.org oppure 348 6646880.