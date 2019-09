Lavori, occhio alle chiusure di A8 e A4

Nel tratto urbano della A4 Milano–Brescia e sulla A8 Milano–Varese, è stato modificato il programma di chiusure notturne, dovute a programmati lavori connessi alla realizzazione della quarta corsia dinamica.

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia:

per una notte, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 05:00 di venerdì 6 settembre;

dalle 23:00 di venerdì 6 alle 06:00 di sabato 7 settembre;

dalle 22:00 di sabato 7 alle 07:00 di domenica 8 settembre.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Cormano, verso Brescia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 05:00 di venerdì 6 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si dovrà invertire il senso di marcia e immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano in direzione di Monza e immettersi sulla A4 allo svincolo di Cormano, per proseguire verso Brescia;

-sarà chiusa l’area di servizio “Lambro sud”, tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 05:00 di venerdì 6 settembre.

Sulla A8 Milano-Varese:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 05:00 di venerdì 6 settembre.

Sono state annullate le chiusure, sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, previste nelle due notti consecutive di venerdì 6 e di sabato 7 settembre.