Per l’esordio della nuova Uyba ci sarà anche Herbots

È ormai alle porte l’esordio in precampionato per la Unet E-Work Busto Arsizio: venerdì 13 settembre le biancorosse in edizione 2019/2020 scenderanno in campo per il primo test amichevole della stagione contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola e della schiacciatrice di Orago, Federica Biganzoli, al suo esordio in A1 (inizio ore 17, ingresso libero).

Le farfalle saranno ancora guidate in panchina da Marco Musso, in attesa che coach Lavarini termini i suoi impegni con la nazionale sudcoreana e potranno contare anche su Herbots, che si unirà alle compagne martedì 10: da valutare il suo impiego in campo. Non sarà invece presente la regista titolare Alessia Orro che, fresca del bronzo europeo con la nazionale maggiore, tornerà al PalaYamamay solo martedì 17.

Per coach Musso e per il resto dello staff tecnico sarà quindi un’occasione importante per vedere in campo anche le nuove arrivate e per iniziare a testare possibili differenti combinazioni di gioco rispetto all’anno passato, mentre per le giocatrici sarà la prima occasione per costruire quell’amalgama di squadra che sarà importantissima in campionato e in coppa. Dall’altra parte della rete le farfalle troveranno una formazione ampiamente rinnovata (con due sole conferme e ben undici volti nuovi), molto ringiovanito e pronto a essere protagonista della nuova stagione agonistica.