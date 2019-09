Lite per l’affitto finisce male: gravissimo un 34enne

È ricoverato all’ospedale di Legnano in condizioni gravissime un 34enne aggredito nella notte a Turbigo. L’uomo, di nazionalità turca, è stato ripetutamente colpit, la notte scorsa, al collo e alla testa da un connazionale armato di accetta.

I carabinieri di Legnano hanno arrestato l’aggressore di 42 anni, con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di un litigio nato per questioni economiche relative al subaffitto di un appartamento. L’aggressore avrebbe impugnato l’asta e colpito il connazionale pi volte.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha portato in codice rosso la vittima in ospedale, dove è ricoverato in pericolo di vita.