“Qui, Lontano” è il nuovo singolo di Mille Punti, disponibile da oggi 10 settembre 1974 su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme streaming per Vetrodischi / A1 entertainment.

Mille Punti è così: disco music all’italiana con quel tocco di psichedelia che ci fa sognare. Una voce calda e profonda che racconta la malinconia dei ricordi e la goduria della vita, quel passato che si ripresenta continuamente e la voglia di andare avanti, spingendosi sempre un po’ più in là. Disco malinconia, disco psichedelia, psichedelia ballabile: chiamala come vuoi, basta che indossi le tue scarpe più comode.

Registrato nell’arco di una giornata, anniversario dell’inizio dei lavori su “Retrofuturo”, “Qui, Lontano” vede per la prima volta la partecipazione in studio ai cori di Marco Manini (Les Enfants) e Riccardo Montanari (Belize), che dall’inizio del tour accompagnano MILLE PUNTI sul palco durante i live.

Il viaggio nel tempo continua e questa volta porta l’artista milanese a una serie di domande e riflessioni sul tempo che passa dalla prospettiva di chi oggi, avvicinandosi ai trent’anni, immagina possibili scenari senza la pretesa di una riposta univoca o definitiva. Un suono più che riconoscibile, contraddistinto in questo caso dall’utilizzo di un mixer da dj usato con l’intenzione di filtrare ed effettare il pezzo arricchendolo di sfumature psichedeliche che si rincorrono in diversi punti della canzone, proprio come se il brano originale fosse il remix di se stesso.

“Vivo quella strana età compresa tra i 25 e 30 anni, quando la vita dovrebbe aver preso un suo binario ma continui a chiederti quante possibilità hai di ribaltarla. Ogni tanto mi guardo indietro e mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi seguito alcuni miei sogni di gioventù, quando ero libero da tutta una serie di convinzioni che si creano col tempo (invecchiando, direbbero alcuni). Allo stesso tempo, penso alle scelte che avrei fatto allora se fossi stato questo Eddi di oggi, un po’ più consapevole e fiducioso. Sono ragionamenti che non hanno una conclusione, forse neanche un filo logico, ma il bello di scrivere canzoni è di poter dare una forma anche a questi pensieri bizzarri. Ed è proprio quello che ho fatto con Qui, Lontano”.

“Qui, Lontano” è stata prodotta e mixata da Giacomo Carlone presso Supermoon Studio. Vetrodischi è un etichetta indipendente di musica italiana, di base a Milano.