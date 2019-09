Luciana Lamorgese, al Viminale un “tecnico” che ha cominciato la sua carriera a Varese

Tra i ventuno ministri del nuovo Governo, suddivisi tra i dieci indicati dal Movimento 5 Stelle, i nove del Partito democratico e uno di Liberi e Uguali, c’è anche un profilo squisitamente tecnico: quello di Luciana Lamorgese, un servitore dello Stato che ha trascorso la sua carriera tra le prefetture e il Viminale ma che, come suo primissimo incarico, è partita proprio da Varese.

Lamorgese, classe 1953, è originaria di Potenza e come suo primo incarico di carriera l’1 marzo del 1979 venne assegnata a Villa Recalcati, sede della prefettura varesina, come addetta alla divisione Affari generali dove ha prestato servizio fino alla fine del 1980 per poi intraprendere un lungo percorso che l’ha portata per quasi trent’anni ad occuparsi del Ministero dell’Interno.

Nel 2010 è stata nominata prefetto di Venezia mentre dal luglio 2013 al febbraio 2017 è stata capo di gabinetto del ministero dell’Interno con Alfano, prima di diventare prefetto di Milano. È la terza donna ministro dell’Interno dopo Rosa Russo Iervolino (1998-1999, governo D’Alema) e Annamaria Cancellieri (2011-2013, governo Monti).

A febbraio del 2017 è stata nominata primo prefetto donna di Milano.

Lamorgese è chiamata ora all’interno del nuovo Governo Conte a ricoprire uno degli incarichi politicamente più scottanti, poiché ricoperto fino a pochi giorni fa dal leader della Lega Matteo Salvini e al centro del tema sulla gestione dell’immigrazione che era stata la bandiera del Governo Giallo-verde e sulla quale ora sono attesi segnali di discontinuità.