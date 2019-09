Manuel Oioli vince il memorial Ubaldo Longhin

Manuel Oioli è il vincitore della nona edizione della Ciclovarese Challenge Memorial Ubaldo Longhin (foto Walter Todato). La frazione conclusiva corsa a Besnate a cura del Gruppo Sportivo Prealpino, con in palio il 42° Trofeo Caduti Besnatesi, ha annoverato in gara 107 concorrenti. Arrivo a due con l’affermazione di Davide Parini (Bustese Olonia) in un arrivo in parata con il suo compagno di colori Manuel Oioli e il portacolori del team organizzatore Simone Zanini a completare il podio. Le premiazioni finali della Ciclovarese Challenge Memorial Ubaldo Longhin si svolgeranno sabato 23 novembre a Besozzo nel corso del 21esimo Gran Gala del Ciclismo Varesino.

Ordine di arrivo: 1) Davide Parini (Bustese Olonia) km 82 in 2h03’02” media 39,989, 2) Manuel Oioli (Bustese Olonia), 3)Simone Zanini (Prealpino) a 49”, 4) Federico Galeotti (Montecarlo Ciclismo) a 1’16”, 5) Filippo Di Conzo (Bustese Olonia).

Classifica finale 9^ Ciclovarese Challenge – Memorial Ubaldo Longhin: 1) Manuel Oioli (Bustese Olonia) punti 19, 2) Simone Zanini (Prealpino) 16, 3) Enrico Bernasconi (Bustese Olonia) 11, 4) Davide Parini (Bustese Olonia) 10, 5) Dario Igor Belletta (Busto Garolfo) 9.