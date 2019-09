Mastini a Bressanone per “mettere la terza”

Non c’è tempo per rifiatare in questo primo scorcio del campionato di Italian Hockey League che si prepara il primo scontro al vertice della stagione. Ed è piacevole sottolineare come tra le contendenti che si daranno appuntamento sulla pista di Bressanone ci siano, oltre ai padroni di casa, i Mastini di Varese. I quali, solo giovedì sera, hanno ottenuto tre punti pesanti in rimonta contro il ValpEagle (QUI l’articolo).

Le due formazioni sono infatti appaiate a punteggio pieno dopo due giornate, insieme al Merano, e quindi il match in programma dalle ore 19 all’Eishalle Brixen regalerà un piccolo ma interessante verdetto. Nella stagione scorsa fu proprio la partita di Bressanone a dare il la a una svolta positiva per la stagione giallonera grazie a una vittoria piuttosto inattesa, un’impresa che i tifosi varesini si augurano di ripetere anche se la formazione allenata da Prochazka è senza dubbio avversaria di valore. I “falconi” hanno un portiere – Kosta – apparso ispirato nelle prime partite: sarà quindi un ottimo contraltare al goalie giallonero Tura. I due sono rispettivamente terzo e secondo nella classifica delle parate comandata per ora dall’unterlander Giovanelli. Bona e Demetz sono invece i più caldi del Bressanone in fase d’attacco e sono entrambi andati a segno nel 3-1 inflitto giovedì all’Appiano.

Da valutare come le due squadre recupereranno dalle fatiche del turno infrasettimanale, con il Varese che avrà la fatica supplementare del lungo viaggio verso l’Alto Adige. Da Rin ha comunque una panchina profonda e ha potuto constatare i miglioramenti sul piano disciplinare in occasione del match vinto con la Valpe. La partita di Bressanone sarà arbitrata dai signori Benvegnù e Tirelli coadiuvati da Gallo e Pace. La gara sarà trasmessa in diretta da Radio Village Network a partire dalle 19.