Mi racconti una storia? Il GGG al Monastero

Parte con “Il Grande Gigante Gentile” di Roald Dahl il nuovo ciclo di appuntamenti “Mi racconti una storia?”, ospitato nella cornice suggestiva del Monastero di Torba per promuovere l’incontro tra i giovanissimi e i classici della letteratura per l’infanzia.

Storie immaginate, disegnate, vissute che diventano speciali laboratori creativi per bambini e ragazzi in età scolare.

Domenica 15 settembre alle ore 15 il primo incontro con Sara Ghioldi e la lettura teatrale de “Il GGG” per rivivere le avventure fantastiche di Sofia, una bambina che viene trasportata nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il Grande Gigante Gentile è vegetariano, non come i suoi terribili colleghi: l’Inghiotticicciaviva o il Ciucciabudella che ogni notte s’ingozzano di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui viene coinvolta persino la Regina d’Inghilterra.

Attività per bambini dai 7 anni in su.

Ingresso e attività per bambini a 8 euro (€ 3 per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona); 7 euro per gli adulti (gratuito per iscritti FAI e residenti di Gornate Olona).

Per info e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) scrivere a faitorba@fondoambiente.it oppure 0331 820301.