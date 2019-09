Il mio grazie ai poliziotti di Busto Arsizio

Buongiorno,

scrivo per ringraziare pubblicamente la Polizia Stradale del comando di Busto Arsizio.

Nella giornata di mercoledì 18 settembre scorso, mi sono trovata in difficoltà in autostrada tra Lainate e il bivio per l’A9, in direzione laghi. Due pattuglie della Polizia, allertate da automobilisti che passando notavano la mia irregolare presenza, sono prontamente intervenute e con professionalità e notevole umanità, hanno risolto la situazione.

Spesso permettiamo alle brutte eccezioni di fare notizia, dimenticando di dare abbastanza risalto all’eccezionalità dell’ottimo lavoro quotidiano.

Grazie di cuore

Silvia Puggioni