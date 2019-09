Mondiali: diluvio sulla cronometro, Puppio lontano dai primi

Bersaglio fallito ai Mondiali di ciclismo per Antonio Puppio: il 20enne di Samarate ha vestito la maglia azzurra nella gara a cronometro di categoria under 23 ma non è riuscito a entrare nella top ten della classifica finale, quello che alla vigilia poteva essere un obiettivo praticabile per il giovane azzurro. (foto: Federciclismo)

Al termine della prova contro il tempo tra le località di Ripon e Harrogate, 32 chilometri di percorso, Puppio si è piazzato in 22a posizione con un distacco di 2’25” dal campione del mondo di specialità, il norvegese Mikkel Bjerg (40’20″42), per la terza volta oro in questa categoria. Bjorg, tra i grandi favoriti della vigilia, è stato bravo a battere il duo americano formato da Ian Garrison (argento) e Brandon McNulty (bronzo). Il corridore varesotto, che è tesserato per il team Kometa di Alberto Contador e Ivan Basso, ha fatto meglio dell’altro azzurro in gara, Matteo Sobrero, che ha concluso al 27° posto anche per via di una foratura.

La gara britannica (i Mondiali si disputano nella contea dello Yorkshire, nord dell’Inghilterra) si è disputata però sotto una pioggia battente e incessante che ha indubbiamente condizionato le prestazioni di tutti gli atleti impegnati. Puppio, partito con il numero 45 (quindi all’inizio della prova) ha gareggiato praticamente sempre sotto il diluvio che ha “neutralizzato” anche la sua buona tecnica di guida della bicicletta. Per capire le problematiche relative al maltempo e alla situazione delle strade su cui si è disputata la gara, basti vedere nel video qui sotto la caduta del danese Price-Pejtersen, inghiottito da una enorme pozzanghera. Incredibile, in un Campionato del Mondo.