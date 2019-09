Openjobmetis, tappa a Trieste per ritrovare se stessa

È già tempo della prima inversione di rotta in casa Pallacanestro Varese. La pesante e scoraggiante sconfitta di giovedì sera nell’esordio in campionato contro Sassari non ha lasciato tranquilli tifosi e società: troppo brutta la Openjobmetis per essere vera, troppo pesante il divario con la Dinamo, troppo basso il morale in campo per una squadra di Caja.

Insomma, è bastata una partita per far squillare campanelli d’allarme che Mayo e compagni dovranno far subito tacere in occasione della prima trasferta, quella sul campo di Trieste dove i biancorossi saranno di scena nel posticipo della domenica sera (29 settembre) dalle 20,45. Una gara che sulla carta dovrebbe essere alla portata di Varese, o che per lo meno – sempre stando ai pronostici – vede di fronte due squadre della stessa fascia.

Le formazioni di Caja e Dalmasson si conoscono, si sono già incontrate in precampionato (a Parma) in una amichevole vinta nel finale dalla squadra giuliana in una serata in cui la Openjobmetis parve pagare gli sforzi fisici e mentali dei giorni precedenti. Ma tutto sommato, in quella occasione, Trieste non parve superiore ai varesini. Attenzione però a prendere solo quella gara come termine di paragone: è infatti giusto ricordare che all’esordio in campionato Cavaliero e soci hanno fatto sudare le proverbiali sette camice ai campioni d’Italia di Venezia, capaci di ribaltare la partita solo nelle ultimissime battute. E Trieste era pure senza DeQuan Jones, fermo per motivi burocratici ma che dovrebbe esordire contro Varese.

Nel match del Taliercio intanto, si sono messi in luce la guardia Kodi Justice (21 punti) e l’ala Akil Mitchell (13 con 7 rimbalzi) due esordienti assoluti nel campionato italiano, per dire che – su questo siamo in disaccordo con Caja – non è fondamentale conoscere tutto della Serie A per iniziare con il giusto passo. Nelle fila varesine, intanto, molti sono chiamati al riscatto dopo la pessima figura con Sassari: Josh Mayo innanzitutto (se la vedrà con il regolare Fernandez e con il rookie Elmore) ma pure Jakovics, e in misura minore Vene e Peak. Simmons invece non troverà di fronte veri e propri pivot ma dovrà fare la tara a Da Ros e Cooke: il lungo biancorosso dovrà però trovare maggiore appoggio anche dagli esterni, cosa non accaduta con Sassari. La squadra è partita da Masnago dopo la rifinitura del sabato mattina e svolgerà il consueto allenamento di tiro al palasport giuliano domenica, a poche ore dal match. Poi proverà a spazzare via le nubi.

“Theus” al termine della camminata

IL FIORETTO DI MATTEO

Nel gennaio 2018, con la Openjobmetis desolatamente ultima in classifica, Matteo Colombo detto Theus – classe ’76 e tifoso da sempre, fece una promessa: raggiungere a piedi Masnago partendo da casa (Cassano Magnago) in caso di salvezza dei biancorossi. La squadra di Caja fece molto di più, arrivando anche ai playoff: oggi Theus ha compiuto la camminata arrivando al palasport poco dopo l’ora di pranzo dopo 20,7 chilometri percorsi a buon passo. «Per un motivo o per l’altro avevo sempre rimandato il “fioretto”, ma dopo la partita con Sassari dell’altra sera mi sono detto che era arrivato il momento. Sperando di non dover ripetere in futuro promesse simili»

DIRETTAVN

La partita dell’Allianz Dome sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog sportivo, già a disposizione dei lettori fin dal venerdì sera. All’interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico delle vigilia. Per partecipare si può scrivere nello spazio commenti o usare gli hashtag #direttavn o #triestevarese su Twitter o Instagram. Per accedere al live, CLICCATE QUI.