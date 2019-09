Parco Groane Day giunge alla sua quarta edizione

Arriva la quarta edizione del Parco Groane Day. La cornice è quella della mostra intercomunale dell’artigianato e del commercio di Bovisio Masciago, in programma da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre, lungo la strada statale dei Giovi numero 35, presso l’area della fiera di Expo Brianza. Un appuntamento per riunire tutte le attività produttive presenti sul territorio, promuovendo la lavorazione artigianale locale. La mostra aprirà i battenti con l’inaugurazione di sabato alle ore 10.30. Da quest’anno, il Parco Groane entra per la prima volta a far parte del comitato organizzatore.

Il Parco Groane Day è in programma per domenica 29 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, all’interno dell’area spettacoli della fiera: un’iniziativa che prevede l’allestimento di un mercatino a KM0.

Diverse le aziende agricole che prenderanno parte all’evento, con l’esposizione di svariati e invitanti prodotti agrari che daranno vita ad un’esplosione unica di gusto e tradizione nostrana: dalla frutta de Il Frutteto del Parco e il miele prodotto dall’Apicoltura Carlo Brenna, ai formaggi e salumi della Cascina Galeazzo dei F.lli Capoferri di Lentate sul Seveso, passando per la birra artigianale del Birrificio Senso Libero, lo zafferano di Zafferanami e i grissini e biscotti dell’ Orto Sociale Cesate. Presenti anche le associazioni Groape e Voglio La Luna: entrambe collaborano con il Parco delle Groane e presenteranno al pubblico i propri progetti. L’ingresso all’evento è gratuito.