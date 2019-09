“Puliamo il mondo”, ottanta studenti per le strade del paese

Hanno raccolto mozziconi di sigaretta, lattine, bottiglie di plastica e tanto altro. Sono stati circa ottanta gli studenti coinvolti nell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo” e coordinati dalla sezione di Legambiente di Laveno Mombello.

Un lavoro di squadra che questa mattina, venerdì 20 settembre, ha visto gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e i ragazzi delle due classi quinte del liceo Sereni impegnati per le vie del paese, con scope, guanti e sacchetti.

Il ritrovo si è tenuto alle 9 nel salone dell’ex Iat, dove gli studenti sono stati accolti dai volontari di Legambiente e dove è stato spiegato il significato della giornata che coinvolge scuole e realtà in tutta Italia. Si è quindi proseguito con la pulizia di alcune zone del paese: un gruppo di studenti si è diretto nella zona della stazione dello Stato, uno nella zona del Gaggetto e il terzo in piazza Vittorio Veneto, Via Labiena e lungolago De Angeli.

La mattinata si è conclusa con il racconto dell’esperienza vissuta durante la mattinata. La spazzatura invece, verrà portata in discarica.