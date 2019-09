Il rapper Kaso live al Parco Perelli

Kaso torna a suonare dal vivo dopo aver recentemente pubblicato tre singoli accompagnati da altrettanti video che lo hanno riproposto sulla scena Rap italiana. Il rapper varesino si esibirà alle ore 18 all’interno del “Luoghi Non Comuni Festival” l’evento che vuole sfatare stereotipi e luoghi comuni della città capoluogo di provincia in programma per sabato 28 Settembre presso il parco Perelli nel quartiere di Biumo a Varese.

Proprio in questo quartiere è stato registrato il video che accompagna la canzone intitolata “Molto Easy” pubblicata da Kaso nel mese di maggio 2019. Kaso sarà affiancato da una vera band composta da Mauro Banfi (Keyboards), Marco Mengoni (Batteria) e Antonio Montecucco (Basso) proponendo diversi nuovi brani che faranno parte del nuovo disco presto in uscita. Un’ottima occasione per ascoltare della musica hip hop suonata e conoscere in anteprima alcune sue nuove canzoni.

Kaso, rapper e produttore attivo dagli anni ’90, aggiorna nel 2019 il suono più classico arricchendolo con inserti suonati da veri musicisti, convinto che la musica hip hop non sia una moda per ragazzini, ma, come il jazz, il rock o il blues, sia un genere musicale ancora giovane e con una storia tuttora da scrivere.

Il festival è organizzato dalla Cooperativa Lotta Contro l’Emarginazione che a Varese ha sede operativa proprio nel quartiere di Biumo.

www.fabiokaso.com