“Luoghi non comuni festival”, al parco Perelli una giornata di eventi

Torna per la quarta edizione in un anno (la prima edizione fu a settembre 2018, poi a Natale, poi in primavera in biblioteca civica) l’evento che vuole sfatare stereotipi e luoghi comuni a Varese: “Luoghi non comuni festival 2019”. Torna a Biumo, un quartiere della città di Varese che ha impattato più che altrove fenomeni di emarginazione e migrazione oltre che situazioni diffuse di disagio e fragilità.

La giornata di eventi si svolgerà sabato 28 settembre a Parco Perelli : un luogo comune, di tutti perchè pubblico, ma anche non comune perchè considerato pericoloso, marginale, periferico, perché percepito come location dimenticata, abbandonata, trascurata, ma da riusare, da riscoprire.

Una giornata che animerà il quartiere per ragionare su pregiudizi e stereotipi negativi: “i migranti rubano, i matti vanno evitati, i tossici sempre colpevoli, i giovani sono vandali o bamboccioni, gli ex-detenuti pericolosi”.

Il festival è finanziato dal Comune di Varese all’interno degli eventi di quartiere dell’estate 2019, è organizzato dalla Cooperativa lotta contro l’emarginazione che a Varese ha sede operativa proprio nel quartiere di Biumo in via Walder e che dal 1980 progetta e gestisce interventi sociali innovativi e servizi di accoglienza e cura rivolte a persone con disabilità e con disagio mentale, adolescenti e giovani, adulti in difficoltà, tossicodipendenti, alcodipendenti, stranieri e vittime della Tratta. Interviene con progetti di comunità e di rete, spazi di ascolto, interventi nelle scuole, èquipes di operatori ed operatrici di strada su obiettivi di prevenzione del disagio giovanile, sulla riduzione del danno e sulla prevenzione alle malattie sessualmente trasmissibili.

SABATO 28 SETTEMBRE 2019

ore 16:00 Biblioteca Dei Ragazzi Gianni Rodari BIBLIOTECA DEI RAGAZZI G.RODARI via cairoli 16 spettacolo per bambini: “Il frigo magico” di e con Progetto Zattera Teatro

ORE 17:00 PARCO PERELLI piazza XXVI maggio

Laboratorio per bambini e genitori: “I tre porcellini” di e con Progetto Zattera

L’Associazione Progetto Zattera è presente dal 1995 in Provincia di Varese e si occupa di progetti per l’infanzia che prevedono azioni di formazione, animazione e organizzazione. Negli ultimi anni, attraverso la gestione di eventi per l’infanzia presso il Teatro “D. Cajelli” di Busto Arsizio e il Cinema Teatro Nuovo, è stato possibile attivare diversi progetti con le scuole del territorio, realizzando numerosi eventi come: Scintille, Festa del Teatro, la Marcia dei Diritti e i Numeri di Teatro.

Progetto Zattera è da più di vent’anni al servizio del teatro e della cultura a Varese proponendo iniziative artistiche a Varese e provincia. Progetto Zattera organizza e promuove attività culturali e pedagogiche nell’ambito dell’arte, con particolare attenzione all’educazione e alla valorizzazione dei bambini, dei giovani e delle persone con differenti abilità. Stimola e sostiene la crescita etica e sociale del bambino e dell’adulto attraverso attività ludiche.

ore 18:00 PARCO PERELLI concerto hiphop: Kaso Fabio Kaso è rapper, produttore musicale e formatore

Nel 1997 esce il suo primo singolo in vinile dal titolo “Ne Vuoi Ancora” e poco dopo , nel 1999 formerà con il rapper italo/svizzero Maxi B il duo omonimo Kaso & Maxi B. Pubblicheranno un E.P. in vinile e successivamente un lavoro completo: “PRESO GIALLO”, il loro primo disco ufficiale, distribuito da Self in tutta Italia.

Apprezzati dalla scena Rap partecipano a moltissime compilations e dischi di altri artisti. Nel 2002 Kaso realizza anche il suo disco solista dal titolo “ORO GIALLO”. Nel 2006 esce il secondo lavoro ufficiale targato Kaso & Maxi B dal titolo “TANGRAM”,. Nel quale partecipano nomi di spicco del rap italiano come Tormento, Fabri Fibra, Nesli ed Esa. Kaso e Maxi B, oltre ai molti concerti nei locali ed eventi di tutta Italia e Svizzera partecipano a Festival ed Open Air sperimentando tra i primi in Italia live Hip Hop accompagnati da una vera propria band di musicisti. Come rapper o produttore ha poi collaborato con Bassi Maestro, i Crookers e il duo Goedi e Medda (Microspasmi).

Kaso sperimenta anche altri generi musicali suonando le tastiere e alternandosi al rap nel gruppo funky HOTELPRY con cui pubblica un CD omonimo nel 2010. Kaso è stato organizzatore di eventi, collaboratore della storica rivista musicale hip hop AELLE Magazine, ha sonorizzato programmi televisivi per la RSI tv svizzera italiana, ha utilizzato la tecnica del Rap in contesti sociali ed educativi e collabora attivamente con la scuola di Musica CFM di Barasso (Va) nella quale propone ininterrottamente dal 2008 workshop dedicati alla musica Rap. Kaso ha infatti ideato e propone laboratori denominati “Rime e Beats” dedicati alla scrittura, produzione e registrazione di una traccia Rap.

Tra il 2013 e il 2017 Kaso partecipa come coach tecnico all’interno della trasmissione televisiva in onda sulla RSI denominata “Showtime”. Nel 2019 è tornato con tre nuovi singoli “Niente da ridire”, “Molto easy” e “Questo bimbo” che anticipano l’uscita del nuovo, attesissimo, disco. ore 19:00 Pasticceria Gelateria Brenna piazza XXVI maggio

Aperitivo solidale a 14 euro

a favore del progetto finanziato da Banco dell’energia ONLUS e Fondazione Cariplo ENERGIA DEI LEGAMI a supporto di nuclei familiari residenti a varese che hanno una temporanea situazione di difficoltà o una situazione critica imprevista (improvvisa disoccupazione, lutto, separazione…) attraverso azioni concrete come l’erogazione di generi alimentari e/o sostegno per il pagamento delle utenze/bollette per le famiglie beneficiarie e la possibilità di tirocinii lavorativi e laboratori di educazione finanziaria

ore 21:00 SEDE Cooperativa lotta contro l’emarginazione via walder 47

“Le rose dalla parte delle radici”, chiacchierata con Tiziana Bianchini (responsabile area migranti coop lotta contro l’emarginazione, esperta di progettazione sociale nei settori dell’immigrazione e del traffico di esseri umani, dal 2010 è Coordinatrice del gruppo tematico nazionale sulla tratta degli esseri umani CNCA Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) sul suo viaggio in Nigeria alla scoperta del luogo di partenza delle rotte della tratta di esseri umani.

