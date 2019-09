Ravo “ingentilisce” il Sempione a Somma Lombardo

Il progetto è stato approvato dall’amministrazione comunale lunedì, come possibile, prima opera di un ciclo da realizzare nella città. L’artista ormai celebre in tutta Italia «non riprodurrà in questo caso opere famose, ma autori e opere legate a Somma Lombardo», spiega il sindaco Stefano Bellaria . «Nei giorni scorsi abbiamo visitato il Castello Visconti di San Vito e l’artista ha individuato affreschi e quadri interessanti conservati nell’antico maniero».

Un grande murale, per ingentilire così il paesaggio urbano del Sempione , dentro all’abitato di Somma Lombardo . Lo realizzerà Ravo Mattoni , esponente dell’aerosol art famoso per le sue riproduzioni di quadri classici.

La scelta alla fine è caduta sul dipinto “La Carità”, di ignoto bolognese del Seicento. Nel quadro la carità è rappresentata come «una regina con due corone che dispensa aiuti alle persone difficoltà». La scelta di riprodurre quest’opera è anche simbolica, per lanciare «il messaggio di una comunità attiva, accogliente, che sa farsi carico delle persone in difficoltà», contro l’individualismo che sembra caratterizzare questi tempi.

Il dipinto verrà riprodotto sul muro cieco della casa al civico 17 di via Milano (poco distante dal castello), ben visibile a chi percorre il Sempione venendo da Vergiate e diretto verso Gallarate.