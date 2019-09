Ribaltamento in via Giusti: due le persone coinvolte

Vigili del fuoco, 118 e polizia locale in via Giusti a Somma Lombardo. Poco prima delle 14 di oggi, martedì 24 settembre, è stato richiesto un intervento per una vettura che si era ribaltata.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato la macchina finita fuori strada ma il conducente era riuscito a liberarsi . A bordo due le persone una giovane di 22 anni e un uomo di 68 che hanno riportato lievi conseguenze.

Disagi si sono registrati alla circolazione