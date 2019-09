“Riprendiamoci il nostro bosco”: camminata contro spaccio e degrado

Col motto «Riprendiamoci il bosco!» la società civile della valle si propone con un gesto semplice e alla portata di tutti di far sentire la propria voce per combattere contro droga e degrado.

I recenti fatti di cronaca che non hanno risparmiato neppure queste splendide montagne dove si spaccia, i rifiuti che come un fenomeno carsico affiorano di tanto in tanto, e i recenti incendi: segni che una maggiore attenzione va prestata a questi luoghi.

Così, domenica prossima 22 settembre si terrà “una mattinata a spasso per la lotta contro lo spaccio“, come scrivono gli organizzatori (Gruppo Sportivo Valganna) sulla pagina facebook dedicata all’evento.

L’obiettivo è di coinvolgere quante più persone possibile.

Il programma prevede il ritrovo ore 9.30 presso Prato Airolo Valganna. All’arrivo a Boarezzo merenda offerta per tutti i partecipanti.

“La finalità è duplice: eliminare il degrado dal bosco e, soprattutto, renderlo più vivibile affinché, con la presenza dei cittadini, ci siano sempre meno spazi per gli spacciatori. Sono invitati anche i bambini e i ragazzi, sotto il controllo dei loro genitori“, aggiungono gli organizzatori.

In caso di adesione anche al pranzo (pasta + salamino + patatine + vino/acqua tot. Euro 8) presso la Sagra del Bollito per favore prenotarsi inviando un messaggio alla pagina facebook Gruppo Sportivo Valganna