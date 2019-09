Rischio idreogeologico e prevenzione, impegnata la Protezione Civile

Con una delibera proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni la Giunta regionale ha approvato un Protocollo d’intesa con le Province per l’impiego del volontariato di Protezione civile nelle attività di prevenzione del rischio idrogeologico. Le operazioni nei diversi territori sono programmate entro il mese di ottobre.

«Con questa attività – ha spiegato Foroni – prosegue il costante impegno di Regione Lombardia nella diffusione della cultura di Protezione civile attraverso la promozione delle iniziative di formazione dei volontari e degli operatori del Sistema regionale. Un grazie sentito va ai numerosi volontari, la cui opera gratuita permette un costante monitoraggio del territorio e il successivo intervento su situazioni che potrebbero creare difficoltà, non solo al deflusso delle acque in fiumi e torrenti».

LE ATTIVITA’ IN PROGRAMMA – L’iniziativa punta a: formare e addestrare il volontariato di Protezione civile; collaborare con le Province, quali Enti delegati in materia di Protezione civile e con i Comuni; migliorare e ottimizzare le interazioni e le competenze con le autorita’ idrauliche, responsabili dei reticoli principali e secondari regionali, sviluppare la conoscenza della pianificazione di emergenza, scenari, fasi di allertamento, modello di intervento; perfezionare il programma degli

interventi non strutturali secondo criteri di priorità; sperimentare nuove tecniche e conoscenze operative; migliorare la sicurezza degli operatori.

LE RISORSE – Per la realizzazione di questa iniziativa a tutela del territorio sono stati preventivati 120.000 euro. Ammonta a 87.010 euro il contributo complessivo stanziato sulla base degli interventi, formativi e di addestramento, preventivati dalle

province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Lecco, Mantova, Citta’ Metropolitana di Milano, Monza-Brianza, Pavia e Varese.

L’INIZIATIVA – L’iniziativa di quest’anno sarà organizzata e coordinata dalla Unita’ organizzativa Protezione civile della Direzione generale Territorio e Protezione civile, a partire dal 12 ottobre 2019, nell’ambito della ‘Settimana nazionale della Protezione civile’, indetta dal Dipartimento Protezione Civile. Destinatari: le Province, gli Uffici tecnici regionali, Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), Comuni, Unioni di Comuni, Comunita’ montane, Enti parco e Associazioni di Comuni, gruppi comunali e associazioni di volontariato di Protezione civile, iscritte all’Albo regionale del volontariato di Protezione civile alla data della pubblicazione del presente bando.

IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE – L’iniziativa prevede anche l’intervento delle scolaresche nei cantieri dell’operazione ‘Fiumi sicuri’, “un modo – secondo l’assessore Foroni – per diffondere tra le giovani generazioni i valori della Protezione civile, in particolare nella prevenzione dei rischi. E’ una iniziativa fondamentale a supporto dei Comuni per la tutela del territorio lombardo grazie all’imprescindibile contributo del volontariato di Protezione civile. Regione Lombardia vuole investire nella concretezza dell’azione dei nostri volontari e nei lombardi di domani”.

PROVINCIA DI VARESE – Nel dettaglio gli interventi in programma in provincia di Varese: Comune di Cassano Magnago, torrente Rio Freddo e torrente Valpozzolo; Comune di Caronno Pertusella, torrente Lura. Attività formativa e addestrativa il 13 e 20 ottobre.