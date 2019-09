Il Rotary Club dona un defibrillatore ai Vigili del Fuoco di Laveno

Si è tenuta nella serata di giovedì, la consegna di un defibrillatore alla sede dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello. L’importante apparecchio è stato donato alla squadra, grazie ad una donazione del Rotary Club di Laveno-Luino Alto Verbano, alla cerimonia ha partecipato il presidente Alessandro Rossi che ha avuto parole di elogio e riconoscenza per le attività di soccorso svolte quotidianamente. Presente anche il sindaco Ercole Ielmini.

Il DAE, defibrillatore automatico esterno, è un dispositivo in grado di riconoscere e interrompere tramite l’erogazione di una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell’arresto cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia ventricolare, quindi un presidio salvavita.

L’apparecchio sarà istallato nella caserma di via Monteggia, a disposizione della popolazione residente. I Vigili del Fuoco di Laveno Mombello ringraziano il Rotary Club Laveno-Luino Alto Verbano per l’impegno che permetterà di migliorare ulteriormente la riposta di soccorso a favore della popolazione.