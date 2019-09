Il saluto della commissione bilancio a Elio Carrasi

I punti all’ordine del giorno prevedevano, tra l’altro, l’approvazione del bilancio consolidato e la distribuzione di un agevolazione a chi abita in vie non raggiunte dal gas metano.

Ma il momento più sentito e partecipato della seduta del 23 settembre 2019 della commissione bilancio è stato quello che ha salutato Elio Carrasi, storico funzionario dell’assessorato, che sta per lasciare il comune di Varese per un nuovo prestigioso incarico in regione Lombardia.

Il saluto, a nome di tutti, è stato pronunciato dal presidente della commissione Bilancio Luca Conte, che l’ha ringraziato per tutti gli anni trascorsi al servizio della città e l’ha invitato a “ricordarsi di noi” facendo loro visita alla commissione, nei momenti di riposo dal lavoro milanese.