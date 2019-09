Come scegliere la cuccia adatta al tuo cane

Ecco come scegliere la cuccia giusta per il benessere del cane e per evitare problemi con la legge.

Quando si decide di far entrare in famiglia un cane si deve subito pensare al corredino di accessori, prodotti alimentari adeguati alla specie ed il necessario per allestire il suo giaciglio personale. Fondamentalmente è come il ritorno a casa dall’ospedale, con il nuovo nato.

Indipendentemente che si tratti di un cane acquistato presso un negozio specializzato per la vendita di animali o presso uno dei tanti canili municipali che straripano di cuccioli bisognosi di affetto, la cuccia non deve essere per niente sottovalutata: rappresenta lo spazio riservato del nostro amico a 4 zampe, quel giaciglio in cui educarlo a stare in tranquillità comportandosi in maniera adeguata per un ambiente domestico.

Vediamo ora alcuni criteri basilari per decidere quale sia la migliore cuccia da fornire al proprio cane:

dimensioni : molto spesso coloro che posseggono un cane pensano erroneamente che una cuccia di grandi dimensioni sia sempre preferibile, anche per animali di piccola taglia. In verità la casetta del cane deve essere adeguata alle sue dimensioni reali, valutate in prospettiva alla crescita che avrà;

formato : per i cani più giovani è preferibile una cuccia con bordi più alti, su cui appoggiarsi durante il riposo. Invece i cani anziani potrebbero avere qualche difficoltà con tali spessori, che possono intralciarne il passo e rendere difficoltoso l’accesso, per cui può essere preferibile optare per gli appositi materassini;

dove posizionarla : la cuccia può essere posizionata all’interno di casa oppure all’esterno, soprattutto se si dispone di un ampio giardino. Anche qui è importante la taglia e la specie, poiché non tutti hanno un temperamento e caratteristiche fisiche adatte a sopportare la vita all’esterno: soprattutto con esemplari come San Bernardo o Alano Arlecchino, si raccomandano le cucce per cani grandi da piazzare all’esterno essendo meno timorosi e più resistenti allo sbalzo termico;

materiale : è fondamentale distinguere fra quelle quelle da interno ed esterno. Per l’ubicazione negli ambienti riscaldati della casa sarà sufficiente una cuccia con imbottitura di cotone, dotata di fondo antiscivolo. Nel caso di cuccia destinata all’esterno, invece, è preferibile una casetta di materiale plastico oppure di legno per durare più a lungo e garantire una migliore protezione dalle intemperie. In quest’ultimo caso è importante che non sia appoggiato direttamente sul terreno, ma che abbiate predisposto una base in grado di isolare termicamente la costruzione.

Come anticipato non si tratta solo di scelte personali e tecniche per favorire la convivenza con il proprio animale domestico, ma anche di rispetto delle norme vigenti. Nessuno sarebbe felice di incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e penale per aver allestito una cuccia completamente inadatta, tanto più che il Comune di Varese ha approvato il Regolamento Comunale per la Tutela e il Benessere degli Animali: tale regolamento detta le regole basilari per una corretta convivenza tra cittadino e animali, rispettosa della dignità di entrambi.