Sensys Net, il termostato Wi-Fi regolabile ovunque

Fino a poco tempo fa la termoregolazione degli ambienti era affidata a dispositivi che, seppur efficaci, necessitavano di continua attenzione per trovare la giusta configurazione e darci la temperatura desiderata. Oggi con l’evoluzione dei supporti digitali e dell’applicazione di nuovi sistemi e dispositivi di ultima generazione è possibile, invece, gestire al meglio i sistemi di termoregolazione caldaie dei nostri appartamenti anche da remoto grazie alla connettività Wi-Fi integrata. Il termostato wi-fi Sensys Net di Ariston è l’esempio perfetto di un dispositivo costruito per rispondere al meglio alle esigenze dei consumatori e regalare una nuova esperienza per la gestione della termoregolazione degli ambienti e dell’acqua calda sanitaria.

Il comfort domestico a distanza

Sensys Net rappresenta uno strumento potente e versatile, capace di utilizzare la tecnologia Wi-Fi per essere sempre connesso allo smartphone tramite l’applicazione Ariston Net, che ci permette di gestire ogni aspetto della termoregolazione a distanza. Se non si possiede un telefonino di ultima generazione o si vuole utilizzare un altro supporto, Ariston ha previsto anche il controllo da Pc accedendo al portale dedicato. Con il controllo remoto è possibile regolare la temperatura ambiente direttamente dal cellulare e impostare l’attivazione del riscaldamento senza essere a casa. Accendere il sistema di riscaldamento della nostra casa in montagna comodamente da casa o gestire la temperatura dell’appartamento mentre si è in viaggio di ritorno dalle vacanze è la soluzione perfetta, che porta il comfort domestico a uno stadio successivo. Lo sforzo di Ariston per migliorare i sistemi di termoregolazione degli edifici, oltre che il risparmio energetico, è la sfida del nuovo millennio: l’Ariston Comfort Challenge, a tal proposito, è la sfida che la multinazionale ha lanciato a se stessa per diffondere la propria idea di comfort ad ogni latitudine, rispettando, prima di tutto, l’ambiente e le necessità di ogni singolo uomo.

Versatilità e risparmio energetico

Il termostato per caldaia di Ariston ha caratteristiche tecniche che lo rendono versatile oltre che compatibile con altri sistemi tecnologici per il comfort della casa. Sensys Net è capace di monitorare e gestire l’impianto solare termico, mostrandoci i kWh solari accumulati, le fonti attive ed il risparmio di CO2. Se previsto nel nostro impianto di riscaldamento, è possibile gestire in modo separato e indipendente le diverse zone della casa per personalizzare la regolazione delle temperature in ambienti con esigenze diverse o escludendo stanze dalla termoregolazione generale. Il prodotto inoltre è compatibile con tutte le caldaie Ariston e può gestire anche i modelli più datati a partire dal 2007, permettendo ai clienti di usufruire di un servizio innovativo e all’avanguardia anche se non si è in possesso di una caldaia di ultima generazione.

Prezzo contenuto e facilità di installazione

Un altro aspetto fondamentale dell’offerta di Ariston è il costo contenuto dei termostati Sensys Net, frutto della politica aziendale che punta a rendere accessibili i dispositivi per il comfort domestico a più persone possibili, mantenendo alti gli standard qualitativi e la considerazione per l’abbattimento delle emissioni di CO2 e di preservazione del pianeta. Per quanto riguarda l’installazione, il consiglio è quello di rivolgersi a professionisti qualificati per non incorrere in potenziali problemi e non danneggiare il funzionamento dello stesso. Nel momento dell’installazione sarà necessario configurare il termostato Wi-Fi, se si dispone di una connessione stabile, oppure affidarsi alla versione con Gprs, che mediante l’utilizzo di una scheda SIM, fornita da Ariston, ci consente di connettere il nostro sistema con i dispositivi mobili a disposizione. Tutti i passaggi sono rapidi e semplici e possono essere effettuati in pochi minuti. L’interfaccia utente garantisce un ampio ventaglio di possibilità di personalizzazione ed il dispositivo si presta alla comunicazione con altri sistemi di domotica e gestione della casa.