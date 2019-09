Si avvicina il weekend di “Puliamo il mondo”: l’elenco dei comuni aderenti

Nel weekend del 20, 21 e 22 settembre torna in tutta Italia la giornata di Legambiente dedicata alla pulizia del bosco e del verde delle aree urbane.

Si tratta della ormai nota giornata di “Puliamo il Mondo 2019”, l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine.

Sono tanti gli appuntamenti organizzati anche in Lombardia e soprattutto nella provincia di Varese, dunque se vuoi darti da fare per l’ambiente e partecipare ad un giornata diversa dal solito non ti resta che cercare nell’elenco dei soggetti che hanno aderito per scoprire dove si svolgerà l’edizione nel tuo comune.