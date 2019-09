Si prepara due “canne” davanti ad una scuola, fermato dai Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Samarate, durante uno dei consueti servizi di prevenzione svolti dinnanzi agli istituti scolastici in concomitanza con la ripresa delle lezioni, hanno bloccato e segnalato alla competente Autorità amministrativa – quale assuntore di sostanza stupefacente – un ventenne di nazionalità pakistana, richiedente asilo, domiciliato presso una struttura di accoglienza del paese.

(foto d’archivio)

Il giovane è stato notato dai Carabinieri in prossimità della suddetta struttura scolastica intento a confezionare due canne ed in effetti – a seguito specifico controllo e perquisizione personale – è stato poi trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo marijuana.