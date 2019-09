Il nuovo signolo di Brunori sas “Al di là dell’amore”

“Al di là dell’amore”, è uscito oggi, giovedì 19 settembre, il nuovo singolo disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e in radio da venerdì 20 settembre.

La nuova uscita di Dario Brunori arriva a poca distanza dall’annuncio del Brunori SAS Tour 2020, in partenza da marzo nei palazzetti di tutta Italia.

I biglietti per le date del tour prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili in pre-sale su Spotify da domani 17 settembre fino a mercoledì 18 settembre, in prevendita su www.ticketone.it dalle ore 11.00 del 18 settembre e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 21 settembre 2019.

Il nuovo singolo “Al di là dell’amore” di Brunori sas ascoltabile su Spotify