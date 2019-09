Il sindaco Galimberti contro Do.Ra.: “Vandali antidemocratici”

“Vandali, incivili, teppisti e antidemocratici ecco chi sono coloro che hanno collocato lo striscione che di certo non rappresenta, e non rappresenterà mai, Varese”.

Questa la dura condanna del sindaco Davide Galimberti allo striscione comparso alla festa dell’Anpi. “Varese è antifascista, come evidenziato anche dalla festa dell’Anpi in corso in città e dalle tante iniziative antifasciste che con costanza vengono promosse annualmente – dalla consegna del premio 25 Aprile agli studenti delle scuole primarie, alle commemorazioni delle stragi nazifasciste, alle solenni iniziative per il Giorno della Memoria e alla Giornata del Ricordo – tutte iniziative a cui partecipano, alla luce del sole, tantissime persone. E non in maniera clandestina o per collocare uno striscione nell’oscurità della notte come dei teppisti. Coloro che questa notte hanno commesso tale atto non rappresentano certamente Varese che è una città democratica, antifascista e civile. Condanno fortemente quanto accaduto alla festa dell’Anpi ed esprimo tutta la mia solidarietà a coloro che si battono per i valori costituzionali. Mi auguro che le Forze dell’ordine individuino presto i responsabili e non tollerino più simili oltraggi”.