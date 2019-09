Il sito del comune funziona a singhiozzo, la Lega: “Una mancanza di rispetto per i cittadini”

«Mi chiedo a cosa sia servito investire tanto sulla comunicazione, se l’amministrazione Galimberti non è in grado nemmeno di garantire il funzionamento continuo del sito internet istituzionale del Comune di Varese. È da giorni, stando alle segnalazioni dei cittadini, che il sito internet funziona a singhiozzo, risultando non raggiungibile anche per lunghi lassi di tempo. Un grave disservizio, visto che al giorno d’oggi il web è la fonte principale per avere informazioni utili».

A parlare è Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega, che segnala un disservizio che sta creando disagi a molti cittadini di Varese, e rende difficile conoscere la “vita pubblica” dell’amministrazione.

«Ricordo che il sito web è uno strumento che rappresenta anche la fonte di informazioni per i cittadini interessati a partecipare alla vita pubblica della città, ad esempio rimanendo aggiornati sulle date di convocazione dei consigli comunali e sugli argomenti in discussione. Ora, è vero che le sedute del consiglio comunale non vengono convocate quasi mai, ma la giunta dovrebbe favorire la partecipazione dei cittadini… almeno questo è quanto andavano predicando in campagna elettorale» commenta Monti.

Il sito web dell’amministrazione comunale, in effetti, non è nuovo a questo tipo di disagi, e ha anche problemi, più banali, di aggiornamento dei principali eventi pubblici, come consiglio comunale e commissioni consigliari, che vengono troppo spesso aggiornati a poche ore dall’evento, quando le convocazioni sono state mandate ai partecipanti molti giorni prima.

«Quando l’allora candidato sindaco Galimberti prometteva che il proprio compenso sarebbe stato determinato dai cittadini con una votazione online – aggiunge il Consigliere comunale della Lega Marco Pinti – quando abbiamo saputo che il sito internet aveva dei problemi, ci siamo subito rallegrati pensando che fossero le operazioni, finalmente, per predisporre la votazione online sullo stipendio del sindaco. Purtroppo, ci siamo illusi per niente. Il rispetto che questa giunta ha per la cittadinanza si riassume nella mancata risposta alle mie interrogazioni, nelle quali chiedevo appunto tempi e modi del sondaggio per lo stipendio del primo cittadino».