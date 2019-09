Sorride solo il Legnano. Sconfitte Caronnese e Castellanzese

Una ride, due si leccano le ferite. E’ questo il resoconto della domenica di Serie D. Il Legnano ha vinto 1-0 sul campo del Ponte San Pietro grazie a una rete al 90′, la Caronnese è stata sconfitta 2-0 in casa del Prato mentre la Castellanzese ha perso 1-0 a Scanzorosciate.

GIRONE A

PRATO – CARONNESE 2-0

Prima sconfitta stagionale per la Caronnese, che perde 2-0 in casa di una squadra blasonata come il Prato. Gara che si è decisa nel primo tempo con la doppietta di Tomi, in rete al 24′ e al 40′, per i toscani che ha spezzato la resistenza dei rossoblu. Nella ripresa il Prato ha amministrato il vantaggio portandosi a casa i tre punti.

CLASSIFICA: Ghivizzano Borgoamozzano 10; Fezzanese 9; Real Fort Querceta 8; Prato, Fossano, Caronnese 7; Chieri, Borgosesia 6; Sanremese, Casale, Seravezza Pozzi 5; Savona 4; Lucchese, Verbania 3; Lavagnese, Vado 2; Ligorna, Bra 0.

GIRONE B

PONTE SAN PIETRO – LEGNANO 0-1

Una rete di Pavesi al 90′ regala al Legnano la vittoria e i tre punti su un campo difficile e insidioso come quello del Ponte San Pietro. Una gara tosta per i ragazzi di mister Manzo, decisa nel finale da una bella azione lilla, che porta in dote un altro risultato importante. Il Legnano rimane agganciato alle zone altissime della classifica, anche se davanti si viaggia a velocità super.

SCANZOROSCIATE – CASTELLANZESE 1-0

Non dà seguito alla vittoria di sabato scorso la Castellanzese, sconfitta 1-0 a Scanzorosciate dopo una gara ben giocata dai neroverdi. A decidere il match è la rete di Aranotu al 43′ della ripresa su calcio di rigore. I ragazzi di mister Fiorenzo Roncari rimangono a quota 3 in classifica, ancorati alla zona bassa della classifica.