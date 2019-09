Sponsor e nuove maglie: una giornata da Mastini

Giornata speciale quella di venerdì 20 settembre per i Mastini Varese, la squadra cittadina di hockey pronta a iniziare – con rinnovate velleità – il campionato di Serie B (che si chiama Italian Hockey League): la società del presidente Matteo Torchio ha infatti organizzato una sorta di “tour” all’interno delle sedi di tre importanti sponsor. In ogni tappa sarà svelata una delle maglie realizzate per la nuova stagione. «Uno dei nostri slogan per questa stagione parla di “Identità varesina” – spiega il presidente giallonero Matteo Torchio – e quindi siamo onorati di avere stretto queste collaborazioni con aziende del territorio. Di seguito il programma; all’interno di questo articolo troverete gli aggiornamenti al termine di ogni appuntamento.

Galleria fotografica Una giornata da Mastini 4 di 4

11,30 – Openjobmetis (via Carrobbio) – Maglia del settore giovanile

16,30 – OGLink (via Robbioni) – Maglia trasferta prima squadra

18,30 – Caffé Beccaria (via Marrone) – Maglia casa prima squadra

OPENJOBMETIS E IL VIVAIO: “SCOVIAMO I TALENTI”

Sarà il marchio Openjobmetis, un ritorno sulle maglie giallonere, a caratterizzare le formazioni giovanili dei Mastini che hanno nel team U16 l’esperimento più importante in chiave futura, visto che Varese sarà l’unica formazione lombarda a partecipare al campionato nazionale. Il vivaio conta oggi una novantina di ragazzi ma l’idea è quella di arrivare a circa 110: «Avere alcuni giocatori della prima squadra tra gli istruttori è fondamentale sia per la parte tecnica, sia per le motivazioni che danno ai nostri giovanissimi atleti» spiega Mirko Bianchi, il responsabile del settore giovanile.

A rappresentare Openjobmetis, Stefania Trevisol: «Il lavoro della nostra azienda è proprio quello di scovare talenti, farli crescere e inserirli in un contesto adatto alle loro qualità. Per questo abbiamo scelto di abbinare il marchio al settore giovanile di una società che cura molto questo aspetto. OJM è da sempre molto vicina al mondo dello sport e anche grazie all’interessamento del nostro a.d. Rosario Rasizza abbiamo voluto stringere questo accordo con i Mastini».

Alla breve cerimonia hanno preso parte anche il presidente Torchio, Maurizio Fiori e il ds Matteo Malfatti: «Il lavoro di equipe è fondamentale – ha ricordato quest’ultimo – tante persone hanno lavorato per arrivare a costruire un club solido e una squadra ci auguriamo sia stata migliorata rispetto alla precedente. Avere sponsor così importanti è un ulteriore stimolo per proseguire su questa strada».