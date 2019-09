Mastini, il campionato inizia a Pergine

Finalmente si comincia. La parola al ghiaccio. E domenica 22 settembre alle ore 18.45 l’Hockey Varese si presenterà in Valsugana per la sfida di esordio stagionale in IHL contro il Pergine, con la voglia di dimostrare subito qualcosa. Storicamente la pista trentina non porta bene ai gialloneri, sempre sconfitti nelle ultime apparizioni, ma le statistiche sono fatte per essere smentite.

Due squadre da scoprire e soprattutto i padroni di casa saranno da decifrare. Dopo essersi separati dal coach Fabio Armani, dopo aver rinnovato la rosa con qualche innesto degli ultimi giorni e dopo aver completato il roster solo in queste ultime ore, il Pergine è certamente una pericolosa mina vagante, almeno in queste prime giornate di campionato.

Il Varese, da parte sua, si avvale di diversi innesti che necessitano di amalgama, ma che sanno giocare a hockey con buone doti tecniche e agonistiche. Il percorso di crescita dei gialloneri deve partire in trasferta, su una pista difficile, ma tutto sommato è giusto così. Il campionato IHL di quest’anno sarà bello e di buon livello. I Mastini hanno la voglia di dire la loro ed essere protagonisti.

Per i gialloneri subito una tagola: Marco Andreoni durante l’incontro amichevole di sabato scorso contro il Chiasso si è provocato una lussazione alla spalla che lo obbligherà a un mese di stop. La truppa partirà alla volta di Pergine anche senza Lo Russo, Di Vincenzo e Barban, che proseguiranno gli allenamenti a Varese.