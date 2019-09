Sulla Via Francisca: tappa a Cuggiono

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Cuggiono.

Il tracciato di Cuggiono confina con con il comune di Buscate e con Bernate Ticino, il territorio cuggionese giunge al Naviglio Grande e poi al Ticino. Fa inoltre parte del territorio del Parco del Ticino in Lombardia, confinante col Piemonte, dal quale è separato dal fiume Ticino.

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Cuggiono:

Maria Teresa Perletti è il sindaco di Cuggiono

Ad accompagnarci è Silvia Calati, guida cultura di Cuggiono

Franco Papini e vicedirettore del Museo Storico Civico Cuggionese

Piccola pausa al Della Villa Cafè

Don Angelo è parroco di Cuggiono

Visita alla Scala di Giacobbe

Un saluto da Cuggiono pronti alle prossime tappe