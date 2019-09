Sulla Via Francisca: tappa a Gorla Minore

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Gorla Minore.

Gorla Minore si trova dopo Solbiate Olona, prima di Olgiate Olona. Il tracciato corre nel fondo valle, lungo il fiume. Oggi vi raccontiamo il paese

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

La mappa della tappa che attraversa Gorla Minore:

Partiamo dalla visita a villa Durini, attuale sede del palazzo comunale

Incontriamo il sindaco, Vittorio Landoni

Curiosi incontri con le targhe con le poesie di Pippo Ferri

Silvia Caldiroli è la presidente della Pro Loco del paese

Incontriamo don Andrea, rettore del Collegio Rotondi

Salutiamo Gorla Minore pronti alle prossime tappe della via Francisca