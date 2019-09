Ubriaco alla guida, patente ritirata

Nella scorsa nottata, i Carabinieri della Stazione di Malnate hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 50enne operaio del luogo, per guida sotto l’effetto di alcol.

In particolare i militari dell’Arma hanno controllato il soggetto mentre transitava in via Conconi, alla guida della propria fiat Punto.

Era di oltre 1,5 grammi per litro il risultato dell’accertamento del tasso di alcolemia, tre volte superiore al consentito. Per questo motivo al 50enne è stata ritirata la patente di guida e l’autovettura è stata confiscata e posta sotto sequestro amministrativo.